Oyuncu Beren Saat bayramları karıştırdı! 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı

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Çocukların eğitimine destek olmak için sahada ünlü isimlerle futbol oynayan Beren Saat, 19 Mayıs'ı anmak için yaptığı paylaşımla takipçilerinin tepkisini çekti.

BAYRAMLARI KARIŞTIRDI

5,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaşım yapan Beren Saat, bayramları karıştırınca büyük bir gafa imza attı. Futbol maçından bir fotoğrafını paylaşan Saat, "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun" diyerek 23 Nisan'ı kutladı. Saat aynı paylaşımında "19 Mayıs'ı mezun olduğum okulun bayram töreninde kutladım. Kalbi Atatürk için çarpan gençler hayat sevincimi arttırdı. (Hepsi benden daha iyi futbol oynayan) Takım arkadaşlarım, tüm katılımcılar, açık artırma ile eğitime bağışta bulunan tüm veliler, sevgili öğretmenler ve okul yönetimi, elleriyle kalp yapan kız çocukları harikasınız..." dedi.

Beren Saat gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırsa da kullanıcıların tepkisini çekti. Beren Saat için "Bayramların adını bilmiyor" yorumları yapıldı.