Oyuncu Beren Saat bayramları karıştırdı! 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Oyuncu Beren Saat bayramları karıştırdı! 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı

20.05.2023 11:36

Güzel oyuncu Beren Saat, dün çok konuşulacak bir gafa imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile 19 Mayıs'ı karıştıran oyuncunun paylaşımına "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun" yazması tepki çekti.

Çocukların eğitimine destek olmak için sahada ünlü isimlerle futbol oynayan Beren Saat, 19 Mayıs'ı anmak için yaptığı paylaşımla takipçilerinin tepkisini çekti.

BAYRAMLARI KARIŞTIRDI

5,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaşım yapan Beren Saat, bayramları karıştırınca büyük bir gafa imza attı. Futbol maçından bir fotoğrafını paylaşan Saat, "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun" diyerek 23 Nisan'ı kutladı. Saat aynı paylaşımında "19 Mayıs'ı mezun olduğum okulun bayram töreninde kutladım. Kalbi Atatürk için çarpan gençler hayat sevincimi arttırdı. (Hepsi benden daha iyi futbol oynayan) Takım arkadaşlarım, tüm katılımcılar, açık artırma ile eğitime bağışta bulunan tüm veliler, sevgili öğretmenler ve okul yönetimi, elleriyle kalp yapan kız çocukları harikasınız..." dedi.

Beren Saat gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırsa da kullanıcıların tepkisini çekti. Beren Saat için "Bayramların adını bilmiyor" yorumları yapıldı.

Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı
Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı
Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı
Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı
Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı
Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı
Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı
YORUMLAR (4)
  • Dursun Gördü: At gözlüklerini çıkarmalı insan. Hep onlarla bakarsa bayramı da karıştırıyor insan Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Suat Koca: En çok da Çakma Atatürkçü ler yapıyor bunu ondan sonra milleti küçümserler aynısını başkası yapsaydı linç edilmişti şu an Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • abcde abcdef: O kadar ezbere samimiyetsizsiniz ki o yüzden hep bunlar. Seccadeyi yerde görmezsiniz. Bayramlar karışır Konya ülke olur. Şanlıurfa fındık başkenti. Ama sorsan bunlar elit bunlar enn tepe bunlar herseyi bilir Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı Bayramları karıştıran Beren Saat, 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı

Beren Saat, 23 Nisan, Futbol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Beren Saat bayramları karıştırdı! 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Beren Saat bayramları karıştırdı! 19 Mayıs yerine 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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