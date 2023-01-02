Oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika
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Oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi

02.01.2023 08:32

Oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile, akşam yemeğinde yedikleri mantar sebebiyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oynayan ve ayrıca senaristlik yapan 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti. Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı. Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

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