Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oynayan ve ayrıca senaristlik yapan 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti. Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı. Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.