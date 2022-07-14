Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika
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Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu

14.07.2022 11:07

Kısa süre önce şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlanan oyuncu Demet Özdemir, koronaviürse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren oyuncu, "Biraz ağrılı ve sancılı atlatıyorum. Tedavim devam ediyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından artışlar yaşanmaya başladı. 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıkarken ünlü oyuncu Demet Özdemir'den de kötü haber geldi.

"AĞRILI VE AĞIR ATLATIYORUM"

İki hafta önce şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve şimdilerde tatil yapan Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 yıldır koronavirüse yakalanmadığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sancılı bir süreç geçirdiğinden bahseden oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandı. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum" dedi.

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Son Dakika Magazin Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika


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