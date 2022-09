Mahkemeden Büyük Şok! Eğer Karara Uymazsa...

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında gerilim sürüyor. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası, baskı kurunca şikayetinden vazgeçti" diyen Deniz mahkemeden koruma istedi.

Deniz Uğur'un çocukları Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifade verdi. Sabah'ın haberine göre; 13 yaşındaki ikizlerinin babası Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya uyguladığı şiddetin detayları ise kan dondurdu.

"BABAM BENİ 4 YILDIR DÖVÜYOR"

Mina ifadesinde şunları söyledi:

"12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor."

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İHA'nın haberine göre; Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyusunda bulunmasının ardından Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Anadolu 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Deniz Uğur ile Reha Muhtar katılırken avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, avukatların duruşmanın gizli yapılmasına ilişkin talep dilekçesi sunduklarını tutanağa geçirdi. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi.

KIZLARININ VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Davaya ilişkin ara kararını oluşturan mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un müşterek 2 çocuğundan biri olan M.D.M.'nin 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur'a verilmesine ve Reha Muhtar'ın 2 ay süreyle kızı M.D.M.'ye yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar verdi.

KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPİSLE CEZALANDIRILACAK

Karara uymaması halinde ise ilk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, 2. ihlalde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Oğulları P.D.M. hakkında ise herhangi bir şiddet ya da şiddet tehdidi bulunduğuna dair kanaate varılamadığını gerekçe gösteren mahkeme, tüm taleplerin reddine karar verdi.

"BEN BÖYLE BİR ŞEYİ KABUL ETMİYORUM"

Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var. Benim çocuğumun psikolojisi için son derece tehlikeli bir durum. Bunun için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim çocuklarımı birbirinden ayıramazlar. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Çocukların eğitimi benim için her şeyden önemlidir tabi ki ama can sağlığı, ruh sağlığı tabi ki hepsinden daha da önemlidir" dedi.

"ÇOCUĞUMU VERMİYORLAR"

Reha Muhtar ise, "Poyraz'la ilgili mahkeme kararını verdi. 'Taleplerin reddine' dedi. Bugün 11. gün. 10 günlüktü talep. 'Biz vermeyiz' diyorlar. Şu anda olan çocuğu vermedikleri. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de PişşTi adlı programını sundu.

Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı.

2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

REHA MUHTAR ÖZEL HAYATI

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.