Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu - Son Dakika
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Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu

29.08.2022 08:21
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu

Oyuncu Dmet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç dün akşam muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu.

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle evlendi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Gecede iki gelinlik giyen Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise çok konuşulan detaylardan oldu.

GELİNLİK SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Magazin camiasının en gözde çiftlerinden olan ikiliden Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı. Gelinliğin tasarımı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcı gelinliğe ilginç benzetmeler yaptı.

İKİNCİ GELİNLİĞİ İLE ADETA BÜYÜDÜ

Güze oyuncu After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. İlk gelinliği ile eleştirilerin hedefi olan Özdemir, ikinci gelinliği ile adeta büyüledi. Oğuzhan Koç ise Papillone'a tasarlattığı smokini giydi.

YILIN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ AKINI

Yılın düğününe Bensu Soral, Enis Arıkan, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Selin Ciğerci, Pelin Karahan başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

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Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu - Son Dakika
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