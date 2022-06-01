Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü: Babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü: Babası hayatını kaybetti

01.06.2022 09:09

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, "Canım babamı kaybettik" sözleriyle babasının cenaze bilgilerini de paylaştı.

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybetti. Acı haberin ardından Cündübeyoğlu ve eşi Mete Güçlü'den peş peşe paylaşımlar geldi.

"İÇİMİZ ACIYOR, KELİMELER DÜĞÜMLENİYOR"

Sosyal medya hesabından kayınpederinin ölüm haberini duyuran Mete Güçlü, "Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. İçimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti

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Babasının ölüm haberiyle yıkılan başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir."

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayatını kaybetti
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