Oyuncu Emre Karayel sosyal medyadan duyurdu: Patlama oldu uçakta

Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.

"PATLAMA OLDU VE 'YILDIRIM ÇARPTI' ANONSU YAPILDI"

Karayel, paylaşımında "Patlama oldu uçakta ve 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNDEN "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİ YAĞDI

Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.