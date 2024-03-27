Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya\'nın babası hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti. Petekkaya'nın babası yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

27.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, O Kız ve Kırmızı Oda gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, bugün baba acısıyla yıkıldı.

Instagram hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Erkan Petekkaya, "Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/ Kavacık Görele mahallesi camisinde yarın öğlen namazında kılınacak cenaze namazına müteakip Görele mezarlığına defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımına Seray Sever, Emel Sayın, Songül Öden, Emre Kınay, Ata Demirer ve Seren Serengil'den taziye yorumu geldi.

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti

Erkan Petekkaya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: Allah rahmet eylesin 4 0 Yanıtla

13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
13:20 Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası hayatını kaybetti Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti
12:05 Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu
11:42 Özkan Uğur’un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
11:18 İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 14:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement