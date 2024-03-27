Oyuncu Erkan Petekkaya\'nın babası hayatını kaybetti

2023 Yılında Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba.