Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi

11.06.2022 16:36

Şahan Gökbakar'ın geçtiğimiz yıl "Hırsızın, uğursuzun, katilin, tecavüzcünün dışarıda gezdiği ama gazetecinin hapse girdiği bir sistem" yazdığı tweeti paylaşan oyuncu Ezgi Çelik'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden çıkarıldığı ileri sürüldü. Paylaşımın TRT yönetimini rahatsız ettiği için oyuncunun kadrodan çıkarıldığı iddia edildi.

Yakın zaman önce final yapan Ezgi Mola'nın geçtiğimiz sene attığı bir tweet nedeniyle TRT yönetimini rahatsız ettiği, hatta oyuncunun kadrodan çıkarılacağı iddia edilmişti. Ancak konunun kısa sürede gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdilerde benzer bir durumun Alparslan Büyük Selçuklu oyuncularından Ezgi Çelik'in başına geldiği ileri sürüldü.

KADRODAN ÇIKARILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akli Film'in imza attığı Barış Arduç'lu Alparslan Büyük Selçuklu dizisine başarılı oyuncu Ezgi Çelik katıldı. Yapımcı güçlü oyunculuğu ve hanımefendi kişiliğiyle tanınan Çelik'in projeye katıldığını ve İbrahim Yınal'ın eşi Öke Hatun'u canlandıracağını duyurdu. Ancak Çelik kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMINI YAYINLAMASI BAŞINI YAKTI

İddiaya göre Ezgi Çelik'in daha önce retweet ettiği Şahan Gökbakar'ın "Hırsızın uğursuzun katilin tecavüzcünün dolandırıcının kaçakçının yolsuzun dışarıda gezdiği Ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor yoruyor ve mutsuz ediyor" tweet'i yüzünden işinden oldu.

Çok konuşulacak iddia: Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweetini paylaşan Ezgi Çelik, TRT'deki işinden oldu

TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Sosyal medyada bazı sayfalardan atılan "Devletimizin resmi kanalı TRT 1'e yeni oyuncu diye tanıttığınız Ezgi Çelik Twitter hesabından Şahan'ın suçlu sözde gazetecinin temize çıkarmaya çalıştığı tweetini paylaşım yapmış" şeklinde gösterilen tepkilerin bu kararda etkili olduğu öne sürüldü.

Çok konuşulacak iddia: Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweetini paylaşan Ezgi Çelik, TRT'deki işinden oldu
Çok konuşulacak iddia: Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweetini paylaşan Ezgi Çelik, TRT'deki işinden oldu
Çok konuşulacak iddia: Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweetini paylaşan Ezgi Çelik, TRT'deki işinden oldu
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Alparslan Büyük Selçuklu, Şahan Gökbakar, Barış Arduç, Ezgi Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi - Son Dakika
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