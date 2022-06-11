Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi

Yakın zaman önce final yapan Ezgi Mola'nın geçtiğimiz sene attığı bir tweet nedeniyle TRT yönetimini rahatsız ettiği, hatta oyuncunun kadrodan çıkarılacağı iddia edilmişti. Ancak konunun kısa sürede gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdilerde benzer bir durumun Alparslan Büyük Selçuklu oyuncularından Ezgi Çelik'in başına geldiği ileri sürüldü.

KADRODAN ÇIKARILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akli Film'in imza attığı Barış Arduç'lu Alparslan Büyük Selçuklu dizisine başarılı oyuncu Ezgi Çelik katıldı. Yapımcı güçlü oyunculuğu ve hanımefendi kişiliğiyle tanınan Çelik'in projeye katıldığını ve İbrahim Yınal'ın eşi Öke Hatun'u canlandıracağını duyurdu. Ancak Çelik kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMINI YAYINLAMASI BAŞINI YAKTI

İddiaya göre Ezgi Çelik'in daha önce retweet ettiği Şahan Gökbakar'ın "Hırsızın uğursuzun katilin tecavüzcünün dolandırıcının kaçakçının yolsuzun dışarıda gezdiği Ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor yoruyor ve mutsuz ediyor" tweet'i yüzünden işinden oldu.

TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Sosyal medyada bazı sayfalardan atılan "Devletimizin resmi kanalı TRT 1'e yeni oyuncu diye tanıttığınız Ezgi Çelik Twitter hesabından Şahan'ın suçlu sözde gazetecinin temize çıkarmaya çalıştığı tweetini paylaşım yapmış" şeklinde gösterilen tepkilerin bu kararda etkili olduğu öne sürüldü.