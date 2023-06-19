Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi - Son Dakika
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Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi

19.06.2023 08:21

Olacak O Kadar, Çarli, Yabancı Damat, Kara Yılan, Muhteşem Yüzyıl, Kadim Dostum, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul, Seddülbahir 32 Saat, ve Ramo gibi birbirinden iddialı dizilerde rol alan başarılı oyuncu İlker Aksum, Dilay Ekmekçioğlu ile Harbiye Orduevi'nde sade bir törenle evlendi. Çifti yakın arkadaşları ve aile üyeleri yalnız bırakmadı. Özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aksum'un nefes koçu eşi aynı zamanda tiyatroyla ilgileniyor. Aksum, daha önce Belgin Erdoğan ile evli kalmıştı.

Olacak O Kadar, Çarli, Yabancı Damat, Kara Yılan, Muhteşem Yüzyıl, Kadim Dostum, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul, Seddülbahir 32 Saat, ve Ramo gibi birbirinden iddialı dizilerde rol alan başarılı oyuncu ilker Aksum, 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi.

SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER

Çift dün Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünya evine girdi. İkiliyi bu anlamlı gününde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmadı. Özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aksu'nun nefes koçu eşi aynı zamanda da tiyatroyla ilgileniyor.

52 yaşındaki İlker Aksum, 2008-2012 yılları arasında da Belgin Erdoğan ile evli kalmıştı.

Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi
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İlker Aksum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu İlker Aksum, 2 yıllık sevgilisiyle evlendi - Son Dakika


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