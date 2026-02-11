Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

"Çemberimde Gül Oya", " Poyraz Karayel," "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı evinde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan oyuncu 45 yaşındaydı.

EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde fenalaştı. Eşinin durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri Arslan'a evinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra oyuncuyu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan hayatını kaybetti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

4 Kasım 1980'de Düzce'de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde rol alan Arslan, oyunculuk kariyerini hem sahnede hem de kamera önünde sürdürdü.

TELEVİZYON KARİYERİNE 2004'TE BAŞLADI

Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında yayınlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı. Ardından "Hatırla Sevgili", "Asi", "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Poyraz Karayel", "Hayat Bazen Tatlıdır" ve "Kuruluş Osman" gibi çok sayıda yapımda rol aldı.

SİNEMA VE KISA FİLM PROJELERİ

Arslan, sinemada da çeşitli projelerde yer aldı. "Daire", "Yurt", "Teslimiyet", "Hayatın Tuzu" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" gibi filmlerde rol üstlendi. Ayrıca "Yuva" ve "Ayak Altında" adlı kısa filmlerde de kamera karşısına geçti.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Arslan, "Uyarca", "Öküz", "Köpeklerin İsyan Günü" ve "Tatyana" gibi oyunlarda sahne aldı. Uzun yıllar boyunca sahne deneyimini televizyon ve sinema projeleriyle birlikte yürüttü.