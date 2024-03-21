Birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Mesut Akusta, 2016 yılında Esra Erol ile evli olan Ali Özbir'in kardeş Şafak Özbir ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak şekilde yaşayan çiftten kötü haber geldi.
Ayaklı Gazete'de yer alan habere göre, Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti bu sabah Anadolu Adliyesi'nde sessiz sedasız boşandı. Karşılıkla anlaşan çiftin evlilikleri tek celsede bitti. Çiftin Berfin Cano adını verdikleri kızlarının velayeti de anne Şafak Özbir'de kaldı. İkili, boşanma kararının ardından birbirlerine olan sevgilerinin devam ettiği ancak artık yollarına anne ve baba olarak devam edeceklerini belirtti.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı - Son Dakika
İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz etti ve bu anları kayıt altına aldı. Ülke gündemine oturan olaya ünlü isimler de tepki gösterdi.
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Şivan Perwer, 'Keça Kurdan' adlı şarkının sahibi olarak Aynur Doğan'a şarkıyı söyleme yasağı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aynur Doğan ise yaptığı paylaşımda, şarkının kendileri için özgürlüğün, barışın ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.
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