Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı - Son Dakika
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Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı

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2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir, bugün tek celsede boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti de annede kaldı.

21.03.2024 11:43  Güncelleme: 11:59
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Birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Mesut Akusta, 2016 yılında Esra Erol ile evli olan Ali Özbir'in kardeş Şafak Özbir ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak şekilde yaşayan çiftten kötü haber geldi.

Ayaklı Gazete'de yer alan habere göre, Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti bu sabah Anadolu Adliyesi'nde sessiz sedasız boşandı. Karşılıkla anlaşan çiftin evlilikleri tek celsede bitti. Çiftin Berfin Cano adını verdikleri kızlarının velayeti de anne Şafak Özbir'de kaldı. İkili, boşanma kararının ardından birbirlerine olan sevgilerinin devam ettiği ancak artık yollarına anne ve baba olarak devam edeceklerini belirtti.

Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı

Mesut Akusta, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı - Son Dakika

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