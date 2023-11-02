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Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika

Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 12:00

Başarılı oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Yaşar, dizide Pelin'in dayısı Şehmuz'un eşlerinden birini oynayacak.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam ve Hülya Duyar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor. Diziye Pelin'in dayısı Şehmuz, eşleri ve sağ kolu geliyor. Turgut Tunçalp'in hayat vereceği Şehmuz'un eşlerinden birini de Sevcan Yaşar oynayacak.

İKİ EŞİ VE SAĞ KOLUYLA GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pelin'in dayısı Şehmuz eşleri ve sağ kolu Cemil'le birlikte geliyor. Dizide Şehmus'un Aysel ve Sinem ismindeki eşlerinden birine Sevcan Yaşar hayat verecek. Başarılı senaristler Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizide Şehmuz'un gelişi hem Korhan'lar hem de Pelin ve annesi için ilginç olayların yaşanmasına neden olacak. Dizinin eski karakterlerinden gazeteci Taylan da diziye geri dönecek.

Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor
Turgut Tunçalp
Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor
Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor
Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor

Sevcan Yaşar, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika
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