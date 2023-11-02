Oyuncu Sevcan Yaşar, Yalı Çapkının kadrosuna dahil oluyor

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam ve Hülya Duyar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor. Diziye Pelin'in dayısı Şehmuz, eşleri ve sağ kolu geliyor. Turgut Tunçalp'in hayat vereceği Şehmuz'un eşlerinden birini de Sevcan Yaşar oynayacak.

İKİ EŞİ VE SAĞ KOLUYLA GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pelin'in dayısı Şehmuz eşleri ve sağ kolu Cemil'le birlikte geliyor. Dizide Şehmus'un Aysel ve Sinem ismindeki eşlerinden birine Sevcan Yaşar hayat verecek. Başarılı senaristler Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizide Şehmuz'un gelişi hem Korhan'lar hem de Pelin ve annesi için ilginç olayların yaşanmasına neden olacak. Dizinin eski karakterlerinden gazeteci Taylan da diziye geri dönecek.