Özcan Deniz, müstakbel eşiyle Kapadokya tatilinde: Bir nevi ön balayı - Son Dakika

Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soruyu yanıtlayan Demirtaş farklı bir isim de zikretti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük modacı Samar Sadgar ile aşk yaşamaya başladı. Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği Samar Dadgar'la Kapadokya'da ön balayı yaptı.

HAVUZ KEYFİ YAPTILAR

Evlilik öncesi tatile çıkan ikili, kaldıkları otelde bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç modacı, sevgilisiyle sık sık pozlarını paylaştı. Çift birlikte havuz keyfi yapmayı da ihmal etmedi. Otelde eğlenceli zaman geçiren ikili, Özcan Deniz'in başrol oynadığı Asmalı Konak'ı çekildiği konağı ziyaret etti.

İşte çiftin tatilinden kareler...