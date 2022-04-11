Özcan Deniz, müstakbel eşiyle Kapadokya tatilinde: Bir nevi ön balayı - Son Dakika
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Özcan Deniz, müstakbel eşiyle Kapadokya tatilinde: Bir nevi ön balayı

11.04.2022 08:06

Özcan Deniz ve genç sevgilisi Samar Dadgar evlilik öncesi Kapadokya'da ön balayına çıktı. Bir otelin havuzunda keyif yaparak görüntülenen Deniz ve Dadgar'ın mutlulukları gözden kaçmadı. Özcan Deniz'in nişanlısı Samar Dadgar, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Dadgar, tatil yaptıkları otelden görüntüler paylaştı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük modacı Samar Sadgar ile aşk yaşamaya başladı. Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği Samar Dadgar'la Kapadokya'da ön balayı yaptı.

HAVUZ KEYFİ YAPTILAR

Evlilik öncesi tatile çıkan ikili, kaldıkları otelde bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç modacı, sevgilisiyle sık sık pozlarını paylaştı. Çift birlikte havuz keyfi yapmayı da ihmal etmedi. Otelde eğlenceli zaman geçiren ikili, Özcan Deniz'in başrol oynadığı Asmalı Konak'ı çekildiği konağı ziyaret etti.

İşte çiftin tatilinden kareler...

Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
Özcan Deniz Genç Sevgilisiyle Havuz Keyfi Yaptı
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Samar Dadgar, Özcan Deniz, Kapadokya, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Özcan Deniz, müstakbel eşiyle Kapadokya tatilinde: Bir nevi ön balayı - Son Dakika


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