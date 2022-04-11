Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük modacı Samar Sadgar ile aşk yaşamaya başladı. Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi ettiği Samar Dadgar'la Kapadokya'da ön balayı yaptı.
Evlilik öncesi tatile çıkan ikili, kaldıkları otelde bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç modacı, sevgilisiyle sık sık pozlarını paylaştı. Çift birlikte havuz keyfi yapmayı da ihmal etmedi. Otelde eğlenceli zaman geçiren ikili, Özcan Deniz'in başrol oynadığı Asmalı Konak'ı çekildiği konağı ziyaret etti.
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Son Dakika › Magazin › Özcan Deniz, müstakbel eşiyle Kapadokya tatilinde: Bir nevi ön balayı - Son Dakika