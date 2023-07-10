Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran doktor, son anlarını aktardı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi - Son Dakika
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Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran doktor, son anlarını aktardı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi

Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran doktor, son anlarını aktardı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi

10.07.2023 16:13

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 3 kez lenf kanseriyle mücadele ettikten sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybetti. Yoğun bakımda çalışan doktoru, Uğur'un son günlerini anlatarak nezaketi için teşekkür etti. Yoğun bakımda geçirdiği süre boyunca Özkan Uğur, teşekkür etmeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi. Ekip olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten doktor, ne yazık ki sonuç alamadıklarını ifade etti.

3 kez lenf kanseriyle mücadele eden ve sonrasında böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. 1,5 aydır yoğun bakımda yatan Uğur'un doktoru Aylin İlksöz, sosyal medya hesabından sanatçının son günlerini anlatarak nezaketi için teşekkür etti.

"EN ZORLANDIĞIM ANLARDAN BİRİ DE ÖZKAN UĞUR'UN ÖLÜM HABERİNİ VERDİĞİM ANDI"

Özkan Uğur'un ölüm haberini ailesinin kendisinin verdiği söyleyen İlksöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu. Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum."

Özkan Uğur'un ölüm haberini veren doktor son anlarını anlattı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi

"YOĞUM BAKIM YATAĞINDA TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEDİ"

"Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem. Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için."

Özkan Uğur'un ölüm haberini veren doktor son anlarını anlattı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi

"EKİBİMİZLE ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA OLMADI"

"Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu! Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık..."

Özkan Uğur'un ölüm haberini veren doktor son anlarını anlattı: Yoğun bakımda bile teşekkürü ihmal etmedi
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