Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar - Son Dakika

Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:11

Başarılı oyuncu Ayşe Tolga, dün bir parkta şakağından vurulmuş şekilde ölü bulunan kuzeni Seda Fettahoğlu'na sözleriyle veda etti. Ölüm haberiyle kahrolan Tolga, ''Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzenim'' ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu, dün İstanbul'daki bir parkta şakağında silahla kurulmuş şekilde bulundu. Fettahoğlu ile kuzen olan oyuncu Ayşe Tolga ise yaşadığı acıyı paylaştı.

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA TABANCA BULUNDU

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi tespit etti, yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.

Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar

AYŞE TOLGA'DAN KUZENİNE VEDA

Fettahoğlu'nun ölümün ardından bir veda paylaşımı yapan Ayşe Tolga, "Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzum, kuzenim Seda Fettahoğlu' nu kaybettik dostlar. Duanızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Tolga'nın paylaşımına Ebru Destan, Ebru Akel, Meltem Cumbul ve Dolunay Soysert gibi ünlü isimlerden taziye yorumu geldi.

Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar

Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar - Son Dakika


Son Dakika
17:08 TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı
16:58 Sağanak yağışın etkisiyle İstanbul Gaziosmanpaşa'da metro istasyonu sular altında kaldı
16:31 AFAD: İstanbul'da yağış sabah saatlerine kadar sürecek
16:24 Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor
16:19 İstanbul Valisi Gül: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız
16:11 Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar
16:06 İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü
16:06 Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor
15:55 Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı
15:45 ABD'li banka Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar tahmini 28 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 17:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement