Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı Lille'deki eve hırsız girdi. Hırsızlar değerlerin eşyaların yanı sıra Pamuk'a ait pasaportu da çaldı. Oyuncu yaşadığı talihsizlikten dolayı rol aldığı Kadınlara Mahsus filminin dün akşam yapılan galasına gidemedi.

GÖZLER ONU ARADI

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Müjde Uzman, Merve Çağıran, Ceyda Düvenci, Yurdaer Okur, Ertan Saban, Aslı Tandoğan ve Başak Parlak gibi isimlerin yer aldığı Kadınlara Mahsun filmi, yarın vizyona girecek. Filmin galası ise dün akşam yapıldı. Oyuncuların hazır bulunduğu galada gözler Melisa Aslı Pamuk'u aradı. Basın mensuplarıyla konuşan Ceyda Düvenci, Pamuk'un neden galaya katılmadığını açıklayarak "Melisa yurt dışında. Maalesef hanesine hırsız girip pasaportunu çalmış. Dolayısıyla gelemedi, pasaportunun yenilenmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

"GALADA OLAMADIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Türkiye'ye gelemeyen Melisa Aslı Pamuk ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü dile getirerek "Galada olamadığım için çok üzgünüm. Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun" dedi.