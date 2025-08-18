Pınar Altuğ'dan ''trafik kazasında öldü'' iddiasına sert tepki - Son Dakika
Magazin

Pınar Altuğ'dan ''trafik kazasında öldü'' iddiasına sert tepki

18.08.2025 10:21
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Pınar Altuğ, hakkında çıkan asılsız ölüm iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren sahte haberler nedeniyle telefonlarının susmadığını söyleyen Altuğ, ''Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım. Hukuki süreci başlatacağız'' diyerek sert tepki gösterdi.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, asılsız bir haberle gündeme geldi. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen ve 2009'da kızları Su'yu kucağına alan Altuğ, 17 yıllık mutlu evliliğini sürdüren ünlü ismin, hakkında yayılan "trafik kazasında hayatını kaybetti" iddiası hem sevenlerini hem de yakın çevresini şoke etti.

TELEFON YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların ardından Altuğ'un yakınları ve dostları paniğe kapılarak kendisine ulaşmaya çalıştı. Oyuncu, aldığı sayısız telefon nedeniyle zor anlar yaşadığını belirtti.

"GAYET İYİYİM, SON DERECE SAĞLIKLIYIM"

Kısa sürede açıklama yapan Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sahte haberlere tepki göstererek şunları söyledi, "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, trafik kazasında hayatımı kaybettiğime dair kurgu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum dünden beri telefon yağmuruna tuttu. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Asılsız iddiaların sadece kendisini değil, ailesini ve sevenlerini de mağdur ettiğini vurgulayan Altuğ, sahte haberi yayan hesaplara karşı yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

07:40
