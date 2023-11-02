Pınar Deniz, Latin Amerika'nın Emmy Ödülleri'nde 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı

Oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile Latin Amerika'nın Emmy Ödülleri olarak bilinen Produ Ödülleri'nde 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

Latin Amerika ve İspanya'yı kapsayan, İspanyolca yayıncılık dünyasının en büyük ödülleri olan Produ Ödülleri 1 Kasım'da gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Pınar Deniz, ödül törenine bir teşekkür videosu ile katıldı.

Kanal D'de üçüncü sezonu ile ekrana gelen Yargı; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun yanı sıra Latin Amerika'da da çok büyük ilgi görerek hem seyircilerin hem de eleştirmenlerin favorisi olmuş; uluslararası bir fenomene dönüşmüştü.

Yargı, geçtiğimiz ay açıklanan Amerikan Televizyon Akademisi'nin verdiği Uluslararası Emmy Ödüllerinde de 'En İyi Telenovella' kategorisinde aday gösterilen Türkiye'den tek yapım olmuştu.