Aktris dizisinden ilk fotoğraflar! Pınar Deniz'in pozları gündem yarattı

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Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in Uraz Kaygılaroğlu ile başrolünü paylaştığı Aktris dizisinden ilk kareler izleyiciyle buluştu. Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizinin tarihi ise bilinmiyor.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Gerilim-suç-mizah türündeki dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor. Dizinin ilk görüntülerinde en dikkat çeken detay ise Pınar Deniz'in verdiği pozlar oldu. Kısa saçlı hali ve derin bacak yırtmaçlı pozları paylaşılan Deniz sosyal medyayı salladı. Aktris'in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yanı sıra Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor. Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi ise bilinmiyor.