Aktris dizisinden ilk fotoğraflar! Pınar Deniz'in pozları gündem yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Aktris dizisinden ilk fotoğraflar! Pınar Deniz'in pozları gündem yarattı

27.03.2023 14:38

Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı Aktris dizisinden ilk görüntüler geldi. Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizi için imaj değiştiren Deniz'in, derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in Uraz Kaygılaroğlu ile başrolünü paylaştığı Aktris dizisinden ilk kareler izleyiciyle buluştu. Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizinin tarihi ise bilinmiyor.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Gerilim-suç-mizah türündeki dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor. Dizinin ilk görüntülerinde en dikkat çeken detay ise Pınar Deniz'in verdiği pozlar oldu. Kısa saçlı hali ve derin bacak yırtmaçlı pozları paylaşılan Deniz sosyal medyayı salladı. Aktris'in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yanı sıra Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor. Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi ise bilinmiyor.

Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
Aktris dizisinden görüntüler geldi, başrol Pınar Deniz'in pozları dikkat çekti
YORUMLAR
500

Uraz Kaygılaroğlu, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aktris dizisinden ilk fotoğraflar! Pınar Deniz'in pozları gündem yarattı - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:55 Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:55 Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:08:46. #1.11#
SON DAKİKA: Aktris dizisinden ilk fotoğraflar! Pınar Deniz'in pozları gündem yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement