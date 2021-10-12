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Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık - Son Dakika

Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık

12.10.2021 10:27

Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde kameramanlık yapan Serkan Topal'ın bıçaklanarak öldürmesi olayında tutuklanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı. Şahıslar, naylona sardıkları cesedi 1 gün boyunca evde tuttuklarını söyledi.

Başta Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel olmak üzere, Hayat Yolunda gibi ünlü dizilerde kameraman olarak görev yapan Serkan Topal, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülmüştü. Topal'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan şahısların ifadeleri kan dondurdu. Şahıslar, naylona sardıkları cesetle 1 gün boyunca beklediklerini anlattı.

ÖMÜR BOYU HAPİSLERİ İSTENİYOR

'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olarak çalışan Serkan Topal'ı (25), bıçaklayarak öldürdükten sonra yakmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Muhammed Derviş (25), kuzeni Zeynel Nevruz (18) ve tutuksuz Hülya S. (34) hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Poyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık

CESET ORMANDA BULUNDU

2020'nin Kasım ayında Kestel ilçesinde Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda bir cesetle karşılaştı. İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki ateşin çevresinde kazma, kürek ve su şişeleri bulan ekipler, mahallelinin ifadesine başvurdu. Bir kişinin siyah renkli bir otomobilin akşam saatlerinde şüpheli şekilde çevrede dolaştığını söylemesi üzerine ekipler, araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerindeki su şişelerin de 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten alındığının tespit edilmesiyle ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Poyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık

GÖRÜNTÜLERE YANSIDILAR

Görüntülerde 3 kişinin siyah renkli bir otomobil ile gelip, aynı marka sudan aldıkları tespit edildi. Araçtakileri Muhammed Derviş, kuzeni Zeynel Nevruz ve kız arkadaşı Hülya S. olduğunun belirlenmesiyle şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Poyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık

"1 GÜN BOYUNCA CESETLE KALDIK"

Muhammed Derviş ifadesinde kuzeni Zeynel Nevruz ile arkadaşı Serkan Topal'ı öldürdüğünü itiraf etti. Derviş, Topal'ı streç filme sarıp 1 gün evde beklettiklerini ve daha sonra cesedi yaktıklarını belirterek şunları söyledi:

"Vanimehmet Mahallesi'ndeki evimde birlikte alkol aldık. Serkan Topal isimli arkadaşım ile borç meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Sinirlerime hakim olamayarak, masanın üzerindeki bıçağı alıp, sırtından bıçakladım. Öldükten sonra evdeki streç film ile naylona sardım. Ceset ile ne yapacağımı bilmediğim için 1 gün evde beklettim. Daha sonra kuzenim ile birlikte gömmeye karar verdik. Eniştemin arabasına cesedi yükledik ve gömmek için Çataltepe Mahallesi Alacalar mevkisine götürdük. Çukur kazıp gömmek istedik ancak başaramadık. Yolda giderken kazma ve kürek almıştık. Daha sonra yakmaya karar verdik. Yol üzerindeki bir lastikçiden de eski lastik aldık. Cesedi lastiklerin arasına koyarak yaktık. Sonra oradan uzaklaştık." İşlemlerinin ardından Derviş ile Nevruz adliye sevk edilip tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Poyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık

ÖMÜR BOYU HAPİSLERİ İSTENİYOR

Soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan iddianamede Muhammed Derviş, Zeynel Nevruz ile Hülya S. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan, ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Poyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
Poyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık

Serkan Topal, Jandarma, Saldırı, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık - Son Dakika
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