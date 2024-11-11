Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı

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İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton, sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği kraliyet görevlerine kademeli olarak geri dönüyor. Kemoterapi tedavisinin ardından ilk resmi görevine çıkan 42 yaşındaki Prenses, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile birlikte katıldı.

Beden dili uzmanı Judi James'in değerlendirmesine göre, Kate Middleton iyileşme sürecinde oldukça iyimser bir tutum sergiliyor. Ancak uzman, Prenses'in görevlerine dönerken aşırı ilgi çekmekten kaçındığını belirtiyor.

Cenotaph'taki törende merhum Kraliçe Elizabeth'e ait küpeleri takarak kayınvalidesini onurlandıran Kate, geçen Aralık ayından bu yana ilk kez art arda günlerde resmi görevler üstlendi. Tören için tercih ettiği sade ve zarif kıyafeti, kraliyet protokolüne uygun olmakla birlikte, dikkatleri gazilerden uzaklaştırmayacak şekilde tasarlanmıştı.

Kate'in tarzındaki değişim, uzmanlar tarafından iyileşme sürecinin olumlu bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Prenses'in tercih ettiği siyah şapka ve topuz saç modeli, önceki özgüvenli görünümüne geri döndüğünün işareti olarak değerlendiriliyor.

Törende eşi Prens William'la uyumlu bir görüntü sergileyen Kate'in kıyafet seçimi, Victoria dönemini anımsatan yumuşak hatlarıyla dikkat çekti. Son dönemde sakal bırakan ve bu görünümüyle kızı Prenses Charlotte'u şaşırtan Prens William da eşine eşlik etti.

Kraliyet gözlemcileri, Kate'in görevlerine dönüşünü başarılı bulurken, Prenses'in sağlığına öncelik veren ve kademeli bir geçiş sürecini tercih eden yaklaşımını takdirle karşılıyor. Kate'in önümüzdeki dönemde kraliyet görevlerini yavaş yavaş artırması bekleniyor.