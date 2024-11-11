Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı - Son Dakika
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Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı

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Sağlık sorunları nedeniyle kraliyet görevlerine ara veren Galler Prensesi Kate Middleton, tedavisinin ardından görevlerine dönüyor. Kemoterapi sonrası ilk resmi görevini eşi Prens William ile birlikte Anma Günü törenlerinde gerçekleştiren Prenses, beden dili uzmanı Judi James'e göre iyimser bir tutum sergiliyor ancak ilgi odağı olmaktan kaçınıyor. Kraliyet gözlemcileri, Prenses'in kademeli dönüş yapmasını ve sağlığına öncelik veren yaklaşımını olumlu karşılıyor.

11.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:49
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İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton, sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği kraliyet görevlerine kademeli olarak geri dönüyor. Kemoterapi tedavisinin ardından ilk resmi görevine çıkan 42 yaşındaki Prenses, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile birlikte katıldı.

Beden dili uzmanı Judi James'in değerlendirmesine göre, Kate Middleton iyileşme sürecinde oldukça iyimser bir tutum sergiliyor. Ancak uzman, Prenses'in görevlerine dönerken aşırı ilgi çekmekten kaçındığını belirtiyor.

Cenotaph'taki törende merhum Kraliçe Elizabeth'e ait küpeleri takarak kayınvalidesini onurlandıran Kate, geçen Aralık ayından bu yana ilk kez art arda günlerde resmi görevler üstlendi. Tören için tercih ettiği sade ve zarif kıyafeti, kraliyet protokolüne uygun olmakla birlikte, dikkatleri gazilerden uzaklaştırmayacak şekilde tasarlanmıştı.

Kate'in tarzındaki değişim, uzmanlar tarafından iyileşme sürecinin olumlu bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Prenses'in tercih ettiği siyah şapka ve topuz saç modeli, önceki özgüvenli görünümüne geri döndüğünün işareti olarak değerlendiriliyor.

Törende eşi Prens William'la uyumlu bir görüntü sergileyen Kate'in kıyafet seçimi, Victoria dönemini anımsatan yumuşak hatlarıyla dikkat çekti. Son dönemde sakal bırakan ve bu görünümüyle kızı Prenses Charlotte'u şaşırtan Prens William da eşine eşlik etti.

Kraliyet gözlemcileri, Kate'in görevlerine dönüşünü başarılı bulurken, Prenses'in sağlığına öncelik veren ve kademeli bir geçiş sürecini tercih eden yaklaşımını takdirle karşılıyor. Kate'in önümüzdeki dönemde kraliyet görevlerini yavaş yavaş artırması bekleniyor.

Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı

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Son Dakika Magazin Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı - Son Dakika

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