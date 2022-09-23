"Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu - Son Dakika
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"Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu

23.09.2022 14:44

"Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'e hayat veren, tarzı ve görüntüsüyle adeta babasının kopyası olan Mahmut Kırmızıgül, sosyal medyaya damga vurdu.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'e hayat verecek olan Mahmut Kırmızıgül'ün filmden ilk görüntüleri yayınlandı. Kırmızıgül'ün babasına ikizi kadar benzemesi sosyal medyaya damga vurdu.

6 AYDIR ROLÜNE ÇALIŞIYOR

16 yıl önce Bodrum'da bıraktığı sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütüyor. Yönetmenliğini yaptığı filmde kendisini canlandıracak isim ise oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün 6 aydır oyunculuk dersi aldığı ve rolü için 8 kilo verdiği ifade edildi. Babasının mimiklerine de çok çalışan Kırmızıgül'ün filmden kareleri büyük ilgi gördü.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu
Mahmut Kırmızıgül

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini konu edinen ve senaryosunu Kırmızıgül'ün kaleme aldığı "Prestij Meselesi" adlı filmin çekimleri gelecek hafta başlayacak.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu

FİLMİN KADROSU HEYECANLANDIRDI

Yapımcılığını Boyut Film adına Murat Tokat'ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda da Kırmızıgül oturuyor. Prestij Müzik ailesinin doğuşu ve yükselişini ele alan filmde, aynı zamanda 1990'lardan bugüne Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün de aralarında bulunduğu sanatçıların mesleklerine olan tutkuları ve hayat mücadeleleri anlatılacak.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu

3 ŞUBAT 2023'TE VİZYONA GİRECEK

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösterilmesi planlanan yapımın, 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu
Mahmut Kırmızıgül
Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu
Mahmut Kırmızıgül
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Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent, Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Prestij Meselesi' filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu - Son Dakika
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