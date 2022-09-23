"Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'e hayat verecek olan Mahmut Kırmızıgül'ün filmden ilk görüntüleri yayınlandı. Kırmızıgül'ün babasına ikizi kadar benzemesi sosyal medyaya damga vurdu.

6 AYDIR ROLÜNE ÇALIŞIYOR

16 yıl önce Bodrum'da bıraktığı sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütüyor. Yönetmenliğini yaptığı filmde kendisini canlandıracak isim ise oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün 6 aydır oyunculuk dersi aldığı ve rolü için 8 kilo verdiği ifade edildi. Babasının mimiklerine de çok çalışan Kırmızıgül'ün filmden kareleri büyük ilgi gördü.

Mahmut Kırmızıgül

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini konu edinen ve senaryosunu Kırmızıgül'ün kaleme aldığı "Prestij Meselesi" adlı filmin çekimleri gelecek hafta başlayacak.

FİLMİN KADROSU HEYECANLANDIRDI

Yapımcılığını Boyut Film adına Murat Tokat'ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda da Kırmızıgül oturuyor. Prestij Müzik ailesinin doğuşu ve yükselişini ele alan filmde, aynı zamanda 1990'lardan bugüne Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün de aralarında bulunduğu sanatçıların mesleklerine olan tutkuları ve hayat mücadeleleri anlatılacak.

3 ŞUBAT 2023'TE VİZYONA GİRECEK

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösterilmesi planlanan yapımın, 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.

Mahmut Kırmızıgül