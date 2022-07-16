Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum - Son Dakika
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Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum

16.07.2022 16:04

Şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından konser öncesi prova yaptığı anları paylaştı. Üzerinde bornoz olan şarkıcı, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum" dedi.

Son şarkısı "Duydun mu?" ile adından söz ettiren Hülya Avşar, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Peş peşe konserler veren şarkıcı, son sahne provasında giyinmeye fırsat bulamayınca bornozla prova yaptı.

"YOĞUNLUKTAN FIRSAT BULAMIYORUM"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunuyor. Sahneye bornozla çıktığı fotoğraflarını hesabından yayınlayan şarkıcı, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu ekledi. Avşar'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken fotoğrafları da sosyal medyada gündem oldu.

'Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum' diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı
'Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum' diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı
'Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum' diyen Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı
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Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum - Son Dakika
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