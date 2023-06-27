Kalp ameliyatı geçiren Gülseren Budayıcıoğlu: Hayat bana bir şansa daha verdi - Son Dakika
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Kalp ameliyatı geçiren Gülseren Budayıcıoğlu: Hayat bana bir şansa daha verdi

27.06.2023 16:20

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi reyting rekoru dizilerle adından söz ettiren ve aynı zamanda Star TV ekranlarında program yapan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve ameliyat olan Budayıcıoğlu, taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımda, "Hayat bana bir şans daha verdi" dedi.

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi reyting rekoru dizilerle adından söz ettiren ve aynı zamanda Star TV ekranlarında program yapan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve ameliyat olan Budayıcıoğlu, taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımda "Hayat bana bir şans daha verdi" ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİNE DÖNÜŞMEDEN YAKALANDI"

Instagram hesabından kızıyla yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Gülseren Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Arkadaşlarım, geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjiyoda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler… Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim."

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyat olduğunu söyledi: Hayat bana bir şansa daha verdi

"ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İÇİN İYİYİM"

Gelen geçmiş olsun yorumlarının ardından yeni bir paylaşım daha yapan Budayıcıoğlu, "Paylaşımımın altına binlerce geçmiş olsun mesajı yazdınız. Güzel sözleriniz, iyi dilekleriniz, yürekten desteğiniz beni çok güçlü ve değerli hissettirdi. Zamanında müdahale edildiği için şimdi iyiyim. Hepinize çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız... Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyat olduğunu söyledi: Hayat bana bir şansa daha verdi
Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyat olduğunu söyledi: Hayat bana bir şansa daha verdi
Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyat olduğunu söyledi: Hayat bana bir şansa daha verdi
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Gülseren Budayıcıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp ameliyatı geçiren Gülseren Budayıcıoğlu: Hayat bana bir şansa daha verdi - Son Dakika


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