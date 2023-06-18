Reza Zarrab, kızını göremeyecek - Son Dakika
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Reza Zarrab, kızını göremeyecek

18.06.2023 12:29

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanmasının ardından kızlarının velayeti için açtıkları davada mahkeme kararı çıktı. Karara göre Reza Zarrab artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyecek.

11 yıl evli kalan ve Alara adını verdikleri bir kızları bulunan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 2021'de resmi olarak boşandı. Zarrab boşandıktan sonra kızının velayetini almak için Gündeş'e dava açmış, ünlü şarkıcı da eski eşine karşı dava açmıştı.

KIZINI ARTIK GÖREMEYECEK Mİ?

48 yaşındaki şarkıcının kendisinden 9 yaş küçük eski eşine karşı dava açtığı ve çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gizlilik kararı olan ve Beykoz Adliyesi 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davadan cuma günü karar çıktı. Karara göre Reza Zarrab'ın artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyeceği konuşuluyor.

BOŞANMA DAVASINI EBRU GÜNDEŞ AÇMIŞTI

Ebru Gündeş, Zarrab'a açtığı boşanma dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi.

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