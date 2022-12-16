Berrak Tüzünataç derin dekolteli elbisesiyle poz verdi, Özge Özpirinçci'den yorum gecikmedi: Bebeleri pistten alalım

Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Kurşun gibi başarılı projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim son olarak siyah pullu elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

BACAĞINI DUVARA YASLAYARAK POZ VERDİ

Instagram'da 509 bin takipçisi bulunan Berrak Tüzünataç, derin bacak dekolteli transparan elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren Tüzünataç, bacağını duvara yaslayarak verdiği pozla da dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun iddialı pozlarına Özge Özpirinçci de sessiz kalamadı. Tüzünataç'ın bacak dekolteli pozunu yorum yapan Özpirinçci, "Bebeleri pistten alalım" ifadelerini kullandı.