Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük - Son Dakika
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Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük

01.04.2023 11:37

RTÜK'ün bazı sahnelerinden dolayı eleştirilerin hedefi haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisine 5 hafta yayın durdurma cezası vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da açılan etiket kısa sürede trend listesine girerken, oyuncular başta olmak üzere izleyicilerden tepki topladı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bazı sahnelerinden dolayı eleştirilen dizi RTÜK'ten ceza aldı. Verilen ceza oyuncular ve izleyicilerden tarafından tepki çekti.

TWITTER GÜNDEMİNE OTURDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Verilen ceza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketi de trend listesine girdi.

Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor

BAŞROLLERDEN TEPKİ

Dizinin başrolü Sıla Türkoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?" derken Doğukan Güngör de "Biz nice hikayeler anlatmaya devam edeceğiz. Kadın erkek ayrımı yapmadan insanı insan olduğu için severek" ifadelerini kullandı. Müjde Uzman ise "Sanat; eleştirir, ayna tutar. İyiye, güzele olan algıyı ve ilgiyi geliştirir. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Biz, buradayız" dedi.

Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor

İşte Kızılcık Şerbeti'yle ilgili gelen destek paylaşımları...

Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
YORUMLAR (1)
  • Nuran Cinar: Dertleri ne acaba . mafya dizlerinde neredeydiler. bu diziler yüzenden eline silah alan can aldı kendilerini polat alemdar sandılar. işlerine gelmedi gerçekler bence. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük - Son Dakika
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