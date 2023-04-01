Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bazı sahnelerinden dolayı eleştirilen dizi RTÜK'ten ceza aldı. Verilen ceza oyuncular ve izleyicilerden tarafından tepki çekti.

TWITTER GÜNDEMİNE OTURDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Verilen ceza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketi de trend listesine girdi.

BAŞROLLERDEN TEPKİ

Dizinin başrolü Sıla Türkoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?" derken Doğukan Güngör de "Biz nice hikayeler anlatmaya devam edeceğiz. Kadın erkek ayrımı yapmadan insanı insan olduğu için severek" ifadelerini kullandı. Müjde Uzman ise "Sanat; eleştirir, ayna tutar. İyiye, güzele olan algıyı ve ilgiyi geliştirir. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Biz, buradayız" dedi.

İşte Kızılcık Şerbeti'yle ilgili gelen destek paylaşımları...