Tatlıses, kendisine ziyarete gelen Ebru Yaşar'ı uyardı

Sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses, ünlülerin ziyaretçi akınına uğruyor. Hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i çok iyi görünce "Sen bitti demeden bitmez" diye hitap eden Ebru Yaşar'ın konuşmasına karşılık veren Tatlıses, "Ben değil, Allah bitti demeyince bitmez" diye karşılık verdi.

İbrahim Tatlıses'i Demet Akalın ve Okan Kurt'tan sonra Ebru Yaşar da ziyaret etti. Tatlıses'i kazadan sora sapasağlam görünce mutluluğunu "Süper çok iyi. Hiçbir şey yok maşallah. Sen bitti demeden bitmez" sözleri ile dile getiren Ebru Yaşar'ın ifadelerine düzeltme yapan İbrahim Tatlıses, "Ben değil Allah bitti demeden bitmez. Allah bitti diyecek öyle" diye cevap verdi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ebru Yaşar, ciddi bir kaza geçirmesine rağmen İbrahim Tatlıses'i çok iyi gördüğünü belirterek, "Gayet iyiydi. Neşesi yerinde. Tabii bir şaşkınlığı var. Kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir. Doktorları uygun görürse akşam sahne alacak. Korkmuş. Ciddi bir kaza geçirmiş. Yuvarlanmış arabanın içinde. Kötü bir kaza geçirmiş ama bilincini hiç kaybetmemiş" diye konuştu. - MUĞLA