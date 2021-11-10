Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021

Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Sadakatsiz, Adsa Masalı ve Kuruluş Osman dizileri yeni bölümleriyle bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Ada Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan 37. yeni bölümde Aras'ın hayatındaki bir düğüm daha çözülüyor! Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir. Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır.

ADA MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sinan Ayten'in parası karşılığında Haziran'ı kaçırır. Haziran'ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası'nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran'ı bulmak için gözünü karartır. Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur. Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran'ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Kırlangıç Adası'nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Malhun Hatun cenk meydanına çıkıyor! İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler. Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır. Turgut Alp, Osman Bey'le güçlerini birleştirecek mi? Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak? Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.