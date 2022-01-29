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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış

29.01.2022 20:19

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde baş şüpheliler Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman yakalandı. Gözaltı sayısı 11'e yükselirken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti. Katil zanlısı, Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendikleri tarih olan 28 Haziran 2021'de "Allah büyük" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

ECE ERKEN CENAZEDE YIKILDI

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Cenazenin camiye getirilmesinin ardından taziyeleri kabul eden Ece Erken, tabuta sarıldı. Erken, güçlükle ayakta durdu.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN KATİL ZANLISI SECCAD YEŞİL'İN O PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

GÖZALTINA ALINDILAR

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da olduğu öğrenildi. İki şüpheliUğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olay günü yakalanmıştı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Yasak, şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Yasak olduğu ifade edilmişti.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN KATİL ZANLISI SECCAD YEŞİL'İN O PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

"RABBİM BUNLARA GÜN YÜZÜ GÖSTERMESİN"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili şüphelilerin yakalanması sonrası Ece Erken'den açıklama geldi. Erken, " İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar yakalanana kadar nefes alamadık biz! Canımız gitti! Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Rabbim bunlara hem bu dünyada hem de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah" diyerek isyan etti.

SECCAD YEŞİL'İN O PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bütün bu yaşananların ardından şüphelilerden Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği gün olan28 Haziran 2021 yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte son yaptığı paylaşımda "Allah Büyük" ifadelerini kullandığı görülüyor.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN KATİL ZANLISI SECCAD YEŞİL'İN O PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ali Yasak, Ece Erken, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım! Hem de Ece Erken ile evlendikleri gün yayınlamış - Son Dakika
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