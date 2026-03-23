Safiye Soyman\'ın Yaban Domuzu Macerası

Bodrum'daki tatilini evinde geçiren Safiye Soyman, kapısının önüne kadar gelen yaban domuzuyla kısa süreliğine şaşkınlık ve eğlenceyi bir arada yaşadı. Soyman, domuzu elleriyle beslerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DOMUZU CEVİZLE BESLEDİ

Görüntülerde, ünlü sanatçının domuza ceviz verdiği ve uzun süre yanında durarak beslediği görülüyor.

Ancak domuz, Soyman'a doğru yaklaşınca kısa süreli panik yaşandı. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, domuzun üzerine doğru gelmesiyle hızla geri çekildi. Yaşanan bu anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.