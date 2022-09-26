Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan, işlerinden arta kalan zamanda spor yapmaya özen gösteriyor. Sağlıklı beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak Miss Turkey 2022'de jüri üyeliği yaptıktan sonra arkadaşlarıyla yoga kampına gitti.
Uzun bir süredir yoga yapan Atacan, kampta da kız arkadaşlarıyla birbirinden zor hareketler yaptı. Amuda kalkan 48 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, esnekliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Kampta eğlenceli anlar geçiren oyuncu, çektirdiği fotoğrafları da 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Son Dakika › Magazin › Pınar Altuğ, yoga kampında verdiği pozlarla vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi - Son Dakika