Pınar Altuğ, yoga kampında verdiği pozlarla vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Pınar Altuğ, yoga kampında verdiği pozlarla vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi

26.09.2022 09:32

48 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, arkadaşlarıyla gittiği yoga kampında yaptığı hareketler ve verdiği pozlarla vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan, işlerinden arta kalan zamanda spor yapmaya özen gösteriyor. Sağlıklı beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak Miss Turkey 2022'de jüri üyeliği yaptıktan sonra arkadaşlarıyla yoga kampına gitti.

AMUDA KALKARAK POZ VERDİ

Uzun bir süredir yoga yapan Atacan, kampta da kız arkadaşlarıyla birbirinden zor hareketler yaptı. Amuda kalkan 48 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, esnekliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Kampta eğlenceli anlar geçiren oyuncu, çektirdiği fotoğrafları da 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Pınar Altuğ Atacan'ın dikkat çeken yoga pozları...

Yoga kampına giden Pınar Altuğ, verdiği pozlarla esnekliğini gözler önüne serdi
Yoga kampına giden Pınar Altuğ, verdiği pozlarla esnekliğini gözler önüne serdi
Yoga kampına giden Pınar Altuğ, verdiği pozlarla esnekliğini gözler önüne serdi
Yoga kampına giden Pınar Altuğ, verdiği pozlarla esnekliğini gözler önüne serdi
Yoga kampına giden Pınar Altuğ, verdiği pozlarla esnekliğini gözler önüne serdi
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Son Dakika Magazin Pınar Altuğ, yoga kampında verdiği pozlarla vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ, yoga kampında verdiği pozlarla vücudunun esnekliğini gözler önüne serdi - Son Dakika
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