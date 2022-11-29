Recep İvedik 7 filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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Recep İvedik 7 filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı

29.11.2022 09:30

Şahan Gökbakar'ın Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak olan Recep İvedik 7 filminden merakla beklenen fragman yayınlandı. Çekimleri Ayvalık'ta yapılan film, 9 Aralık'ta yayınlanacak.

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminin çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında tamamlandı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi yer alıyor. 9 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak olan filmin merakla beklenen fragmanı da yayınlandı.

RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE?

Gişe rekortmeni Recep İvedik'in 7. filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

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Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Recep İvedik 7 filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Recep İvedik 7 filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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