Sibel Can Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Ankara CSO Ada'da sevenleriyle buluştu. Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dile düşen Sibel Can sahnede zor anlar yaşadı.
Sahne kıyafetiyle günlerdir gündemde olan ünlü şarkıcı Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü şarkıcı, performans sırasında dengesini kaybederek düştü. Bir süre yerden kalkamayan ünlü sanatçı, 2 kişinin yardımıyla zor bir şekilde ayağa kalkabildi. Sibel Can daha sonra hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam etti.
İşte Sibel Can'ın sahne kıyafeti;
Son Dakika › Magazin › Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı - Son Dakika
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