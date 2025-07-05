Sahneye az çıktı, kasasını doldurdu! Hakan Altun\'un kazancı dudak uçuklattı

2024 yılının sahne gelirleri listesine göre zirvede 8.127.513 Euro ile Cem Adrian yer aldı. Adrian, 188 konser vererek hem en çok sahneye çıkan hem de en çok kazanan sanatçı oldu. Ancak bu yıl listenin esas sürprizi, ikinci sıradaki Hakan Altun'dan geldi.

Altun, sadece 48 konserle tam 7.477.850 Euro kazandı. Yani Cem Adrian'ın dörtte biri kadar sahne aldı ama neredeyse onunla eşdeğer kazanç sağladı. Bu durum, konser başına kazanç ortalamasında Altun'u açık ara zirveye taşıyor.

Aradaki bu çarpıcı fark, Hakan Altun'un konserlerinin çok daha yüksek bütçeli, özel ya da kurumsal organizasyonlara yönelik olduğunu gösteriyor. Altun'un az ama yüksek kazançlı sahne stratejisi, onu konser başına en çok kazanan sanatçı konumuna taşıdı.

YILIN SÜRPRİZİ: YALIN SAHNEDE PATLAMA YAŞADI

Listenin üçüncü sırasında yer alan Yalın, 38 konserle 6 milyon 599 bin 325 Euro kazandı. Bu da konser başına 173.666 Euro anlamına geliyor. En dikkat çeken ise Yalın'ın geçtiğimiz yıl sadece 820 bin Euro gelir elde etmiş olması. %704,5'lik artış ile yılın en büyük sıçramasını gerçekleştiren sanatçı, bu performansıyla sektörün en hızlı yükseleni ol

HANDE YENER GERİ DÖNDÜ, KADIN SANATÇILARDA ZİRVEYİ ZORLADI

Pop müziğin güçlü ismi Hande Yener, 38 konserle 2 milyon 657 bin Euro kazandı. Bu rakam, geçtiğimiz yılki 675 bin Euro'luk gelirinin neredeyse dört katı. Yener'in konser başına kazancı 69.924 Euro olurken, %293'lük artış dikkat çekti. Bu sıçrama, onun hala piyasada güçlü bir talep gördüğünü ve geri dönüşünün oldukça etkili olduğunu kanıtladı.

HADİSE BÜYÜK HÜSRAN YAŞIYOR

Hadise, 25 konserle sadece 1 milyon 417 bin Euro kazanarak geçtiğimiz yılki 3.1 milyon Euro'luk gelirinin yarısını bile elde edemedi. Ezhel ise sadece 10 konserle 1 milyon Euro'ya ulaşabildi. Her iki ismin gelir kaybı da %54,5 oranında oldu. Konser sayısındaki düşüş ve sahne temposunun azalması, bu iki ismin listenin orta sıralarına gerilemesine yol açtı.

HAKAN ALTUN BAŞARISIYLA ÖN PLANDA

Forbes'un verileri gösteriyor ki, artık sahne dünyasında yüksek kazanç sadece konser sayısıyla değil, etkinlik türü, hedef kitle profili ve organizasyon ölçeğiyle şekilleniyor. Bu yılın çarpıcı örneği Hakan Altun oldu. Yalnızca 48 konserle, milyonluk kazançlara ulaşarak "az ama yüksek bütçeli sahne" modelini başarıyla uyguladı. Öte yandan Yalın, yılın en büyük gelir sıçramasını yaparak listeye adını güçlü şekilde yazdırdı. Ancak listenin bir diğer yüzü, düşüşteki yıldızları da gözler önüne serdi: Hadise ve Ezhel, geçtiğimiz yılın kazançlarını yarı yarıya kaybederek liste sıralamasında geriye düştü.