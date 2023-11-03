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Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri kızdırdı - Son Dakika

Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri kızdırdı

Son Güncelleme: 03.11.2023 10:52

İlk bölümüyle ekrana gelen Sakla Beni dizisinde iki çocuğun arasında geçen ''Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun'' diyaloğu seyircilerin tepkisini çekti.

Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek, Şenay Gürler gibi isimlerin başrolü paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İki çocuğun arasında geçen "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun" diyalog ise izleyicilerin tepkisini çekti.

"BU İKİ KİŞİLİK BÜYÜKLERİN OYNADIĞI BİR OYUN"

Sakla Beni'de Uraz Kaygılaroğlu Mete karakterine, Asude Kelebek Naz karakterine, Cemre Baysel ise İncila karakterine hayat veriyor. Dizinin ilk bölümünde Naz, Mete ve İncila'nın yıllar önceki halleri ekrana getirildi. Sahnede Mete ve Naz odada tek başına konuşurken İncila da uzaktan onları izliyor. Naz, Mete'ye "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun... Ben merak ediyorum sen etmiyor musun? Hadi evcilik oynayalım" diyerek yanına çekiyor. Mete ile odada yalnız kalan Naz, bir anda çığlık atarken aileler de odaya koşuyor. Kızını kucağına alan baba, Mete'nin annesine dönerek "Bitirdiniz bizi" diyor.

Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri küplere bindirdi

TEPKİ YAĞIYOR

Yıllar sonra evlenmelerine karar verilen çocukların arasında geçen sahne izleyicileri kızdırdı. X'te gündeme oturan diziye tepki gösteren izleyiciler, başta senarist ve başrol oyuncular olmak üzere çocuk oyuncuların anne ile babalarına da sitem edildi. Sahne için "Yaptırım uygulanmalı", "Böyle sahneler için utanmadınız mı?" ve "Bu sahnelere izin veren ebeveynler de en az yazanlar kadar suçlu" yorumları yapıldı.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...

Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri küplere bindirdi
Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri küplere bindirdi
Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri küplere bindirdi
Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri küplere bindirdi

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Sakla Beni, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri kızdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri kızdırdı - Son Dakika
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