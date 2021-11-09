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Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti - Son Dakika

Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti

09.11.2021 14:25

Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyada gündem olan oyuncu için "2021 senin yılın oldu, gerçek bir jön" yorumları yapıldı.

BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde Özge Özpirincçi ile başrolü paylaşan Salih Bademci, Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde de Burçin Terzioğlu ile partner oldu. Her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle sevenlerinden tam not aldı.

"BU YILIN YILDIZI SALİH BADEMCİ"

Peş peşe başarılı yapımlarda rol alan ve her projede farklı bir karaktere hayat veren Salih Bademci; Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Asude Kelebek gibi isimlerle Kulüp dizisinde başrolü paylaşıyor. 1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan dizide Selim Songür karakterine hayat veren Salih Bademci, performansıyla sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncu için "Bu yılın yıldızı Salih Bademci" yorumları yapılmaya devam ediyor.

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadıktan sonra Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve Kiralık Aşk dizisinde rol aldı.

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star TV'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda Fikret karakterini canlandırdı. BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde rol alan oyuncu, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşıyor. Bademci bunların yanı sıra Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde rol alıyor.

İşte Salih Bademci için yapılan bazı paylaşımlar...

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor
Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor
Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor
Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor
Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor
Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor
Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Netflix, Yalancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti - Son Dakika Magazin


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