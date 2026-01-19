Samsun Demir\'in acı gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı

Ünlü müzik yapımcısı Samsun Demir, 85 yaşındaki babası Halil Demir'i kaybetti. Bu acı gününde sanat dünyasından birçok ünlü isim, Demir'i yalnız bırakmadı. Müzik ve sanat camiasından çok sayıda önemli isim, cenaze törenine katılarak Samsun Demir'in acısını paylaştı.

Törende hazır bulunan isimler arasında Bengü, Funda Arar, Derya Uluğ, Kurtuluş Kuş, Hande Ünsal, Behzat Gerçeker, Sinan Akçıl ve İsmail Tilaver gibi sanatçılar yer aldı. Duygusal anların yaşandığı törende, sanatçı dostları Samsun Demir'e taziye dileklerini ileterek destek oldular.

SİNAN AKÇIL'DAN SAMSUN DEMİR'E DESTEK

Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Samsun Demir'e destek verdi. "Hayat bu kadar işte. Sonunda kavuşacağımız yer aynı. Sen çok iyi bir evlat oldun. Bugün babanı ebediyete uğurladık. Bunları paylaşmayı sevmezsin o yüzden ben paylaşıyorum. Sevenleri mesaj yağmuruna tutsun onu ki yalnız olmadığını hissetsin. Hoşçakal Halil amca ve başın sağolsun @samsundemir" sözleriyle ünlü müzik yapımcısına olan desteğini ifade etti.