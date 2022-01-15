Türk pop müziğinin popüler isimlerinden olan Sezen Aksu yeni şarkısıyla sosyal medyanın gündeminde. "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni şarkısını çıkaran Aksu'nun şarkı sözleri binlerce kullanıcının tepkisini topladı.
Şarkıda Adem ile Havva'ya ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle birçok kişi sanatçıya tepki gösterdi. Aksu, sözleri kendisine ait olan şarkıda 'Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' ifadelerini kullandı. Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.
Sosyal medyada Sezen Aksu'ya tepkiler yükselirken şarkıcı Mustafa Sandal, Minik Serçe'ye destek çıktı. Sandal, paylaşımında, ''Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.'' ifadelerini kullandı.
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahaneSezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağında
Son Dakika › Magazin › Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya Mustafa Sandal'dan destek - Son Dakika Magazin