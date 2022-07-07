Şarkıcı Ajda Pekkan, 99 yaşındaki İlham Gencer'i görmek için hastaneye gitti! - Son Dakika
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Şarkıcı Ajda Pekkan, 99 yaşındaki İlham Gencer'i görmek için hastaneye gitti!

07.07.2022 10:53

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan "Hocam" dediği 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer'i tedavi gördüğü Bodrum'daki hastanede ziyaret etti. Ajda Pekkan, 30 Ağustos'ta 100 yaşına girecek olan Gencer ile fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

99 yaşındaki yaşayan çınar İlham Gencer geçtiğimiz ramazan ayında oruç tutmuş ve ilerleyen yaşının orucu kaldıramaması sonucu rahatsızlanmıştı. Bir süredir Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi gören Gencer, yetiştirdiği meslektaşları tarafından unutulmadı.

AJDA PEKKAN ZİYARET ETTİ

Vefalı olduğu gösteren Ajda Pekkan'ın uzun yıllardır oruç tuttuğu için vücut direnci düştüğünden dolayı hastanede tedavi gören İlham Gencer'i sık sık ziyaret ettiği öğrenildi. Pekkan, önceki gün de "Hocam" dediği Gencer'i ziyarete giderek fotoğraf çektirdi.

100 YAŞINA BASACAK

Yaşayan ve ebediyete intikal eden birçok sanatçı ve şarkıcı ile çalışmalar yapan cumhuriyet ile yaşıt Bozkurt İlham Gencer 30 ağustos tarihinde 100 yaşına basacak. Çok arzu ettiği Devlet sanatçılığı unvanını alamayan İlham Gencer'in tek dileğinin 100 yaşını görmek olduğu biliniyor.

Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti
Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti
Vefalı Ajda! İlham Gencer'i Hastanede Ziyaret Etti
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Kaynak: Snob Magazin

İlham Gencer, Ajda Pekkan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ajda Pekkan, 99 yaşındaki İlham Gencer'i görmek için hastaneye gitti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Ajda Pekkan, 99 yaşındaki İlham Gencer'i görmek için hastaneye gitti! - Son Dakika
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