Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, 'Merve, Murat'tan sonra delirdi' haberlerine öfke kustu

Oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç, 2015 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilikleri olan çift, 2017 yılında yaşadıkları sorunlar nedeniyle tek celsede boşandı. Bir süredir Sitare Akbaş ile ilişki yaşayan Dalkılıç, eski eşi hakkında yapılan yorumlara sitem etti.

DALKILIÇ: MERVE CANININ İSTEDİĞİ GİBİ YAŞIYOR

Sosyal medyada sık sık "Merve, Murat'tan sonra delirdi" gibi yorumlar gören ve kendisine de bu konuda çok fazla mesaj geldiğini söyleyen Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Eski eşine sahip çıkan Dalkılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasını hangi hakla? 'bu kız delirdi' etiketiyle her gün her saat durmaksızın! her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız? Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyor musunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz?"

"AYRILMA NEDENİMİZİ İSTERSE MERVE AÇIKLAR"

"Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!... 2. Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; Ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum...Hiç bir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım...Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı...Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar...Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."