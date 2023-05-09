Şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için Almanya'da oyunu kullandı - Son Dakika
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Şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için Almanya'da oyunu kullandı

09.05.2023 10:36

Almanya'da yaşayan başarılı şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oyunu verdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Tarkan, "Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Tarkan, oyunu kullandıktan sonra fotoğraf çektirmek için kendisini bekleyen hayranlarını da kırmadı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birkaç sene önce Almanya'ya taşınan ve orada yaşamaya devam eden Megastar lakaplı Tarkan, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla harekete geçti.

OYUNU KULLANDI

Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı. Tarkan o verdiği anları da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Takipçilerine seslenen Tarkan, "Oy ver" demeyi de ihmal etmedi. Başarılarıyla adını dünya çapında duyuran Tarkan, oy kullandıktan sonra fotoğraf çektirmek için sıraya giren hayranlarını da kırmayarak tek tek ilgilendi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde başlatılan oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta sona eriyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN ÜNLÜ İSİMLER OY KULLANIYOR

Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti de geçtiğimiz günlerde oylarını kullanmıştı. Aynı şekilde çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yaşamaya başlayan Işıl Reçber de geçtiğimiz günlerde oy vermişti.

Almanya'da yaşayan Tarkan, oyunu kullandı
Almanya'da yaşayan Tarkan, oyunu kullandı
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için Almanya'da oyunu kullandı - Son Dakika


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