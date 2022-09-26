Çektiği eğlenceli videoların ardından sosyal medya fenomeni olan ve sonrasında peş peşe şarkılar çıkaran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özel hayatıyla gündem oldu. Konserlerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Reynmen, bir süredir eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti. Baş başa zaman geçiren ikili, Londra sokaklarında hayranları tarafından görüntülendi. Kurtaran'ın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okşaması dikkat çekti.
Miss Turkey 2017 finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. Hayatını İngiltere'de devam ettiren 26 yaşındaki Kurtaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Son Dakika › Magazin › Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da samimi halde görüntülendi - Son Dakika