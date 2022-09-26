Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da samimi halde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da samimi halde görüntülendi

26.09.2022 08:23

Şarkıcı Reynmen, bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile Londra sokaklarında görüntülendi. Çiftin, hayranları tarafından çekilen samimi fotoğrafları ise sosyal medyada çok fazla konuşuldu.

Çektiği eğlenceli videoların ardından sosyal medya fenomeni olan ve sonrasında peş peşe şarkılar çıkaran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özel hayatıyla gündem oldu. Konserlerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Reynmen, bir süredir eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor.

REYNMEN'İN SAÇLARINI OKŞADI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti. Baş başa zaman geçiren ikili, Londra sokaklarında hayranları tarafından görüntülendi. Kurtaran'ın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okşaması dikkat çekti.

Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Miss Turkey 2017 finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. Hayatını İngiltere'de devam ettiren 26 yaşındaki Kurtaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

İşte Emire Cansu Kurtaran'ın bazı paylaşımları...

Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi
Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi
Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi
Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi
Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi
Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile görüntülendi
YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı Laver Cup'ı ilk kez dünya takımı kazandı Laver Cup'ı ilk kez dünya takımı kazandı

Instagram, Reynmen, Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da samimi halde görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
08:23 Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da samimi halde görüntülendi
00:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi
00:44 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
00:34 Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı
00:17 Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan "Skandal" yorumu geldi
00:12 İtalya'daki genel seçimlerde Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi yarışı lider olarak götürüyor
00:08 Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı
00:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak
00:05 Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler
23:49 Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 08:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Fenomen Reynmen, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile Londra'da samimi halde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement