Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov - Son Dakika

Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov

Son Güncelleme: 30.08.2023 12:47

'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle kendini sevdiren ünlü oyuncu Melis Sezen Kenan Doğulu'nun şarkısıyla kendinden geçti. Güzel oyuncu göbek dansıyla hayran bıraktı.

Sosyal medya hesabından yayaınladığı dans videolarıyla gündeme gelen Melis Sezen, Kenan Doğulu konserinde yaptığı göbek dansıyla gören herkesi hayran bıraktı. Güzel oyuncunun kıvraklığı ise dikkatlerden kaçmadı.

KENAN DOĞULU KONSERİNDE ADETA COŞTU

Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gidenler arasında oyuncu Melis Sezen de vardı.

Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov

GÜZEL OYUNCUDAN KIVRAK DANS

Ünlü şarkıcının sevilen parçalarıyla kendinden geçen Melis Sezen kendini tutamayıp dans etmeye başladı. Sevgilisi olduğu düşünülen kişinin karşısına geçip kıvrak dans sergileyen güzel oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı.

Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov
Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov
Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov
Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Melis Sezen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov - Son Dakika
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