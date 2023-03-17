Sarsıcı iddia: Eşi Oğuzhan Koç ile tartışma yaşayan Demet Özdemir evi terk etti - Son Dakika
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Sarsıcı iddia: Eşi Oğuzhan Koç ile tartışma yaşayan Demet Özdemir evi terk etti

17.03.2023 12:04

Geçen yıl ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürüldü. Ünlü pop sanatçısı Koç ile tartışan güzel oyuncu Özdemir'in evi terk ettiği iddiası, magazin gündemini sarstı.

Şimdilerde Adım Farah dizisiyle ekranlara dönen ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, geçtiğimiz sene ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendi. İlişkileriyle göz önünde olan çiftin kriz yaşadıkları ileri sürüldü.

EVİ TERK ETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Oğuzhan Koç'un bazı davranışlarından rahatsız olan Demet Özdemir, çıkan tartışmanın ardından evi terk etti. İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de konuşulan arasında. Çiftin evliliklerinden yaşadıkları kriz magazin gündemine bomba gibi düşerken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

DOĞUM GÜNÜNDE DEPREMZEDELER İÇİN BAĞIŞ İSTEDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgelerine yardım gönderen ve günlerce çalışan Demet Özdemir, doğum gününde de anlamlı bir harekete imza attı. Doğum günü Instagram hesabından çağrı yapan Özdemir, deprem bölgesine yardım gönderilmesini istemişti. Güzel oyuncunun çağrısının ardından 100 bin TL'yi aşkın bağış toplanarak bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Bomba iddia: Oğuzhan Koç ile tartışan Demet Özdemir evi terk etti
Bomba iddia: Oğuzhan Koç ile tartışan Demet Özdemir evi terk etti
Bomba iddia: Oğuzhan Koç ile tartışan Demet Özdemir evi terk etti
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Hürriyet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sarsıcı iddia: Eşi Oğuzhan Koç ile tartışma yaşayan Demet Özdemir evi terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarsıcı iddia: Eşi Oğuzhan Koç ile tartışma yaşayan Demet Özdemir evi terk etti - Son Dakika
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