İlk eşini kaybeden Burçin Bildik'ten dikkat çeken itiraf: İkinci eşim olmasaydı hayatta olmayabilirdim

Sağ Salim, Salih Kuşu, Arkadaşım Max, Bekar Bekir, Yeni Gelin ve Hadi Be gibi birçok dizi ve filmde oynayan 52 yaşındaki Burçin Bildik, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. İlk eşini beyin kanaması sonucu kaybeden oyuncu, yaşadıklarını anlattı.

"EŞİMİ TATİLDE KEYİFLİ BİR ANIMIZDA KAYBETTİM"

Ünlü oyuncunun ilk eşi Zeynep Elçin Bildik, denizde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. İlk eşinin vefatından sonra zor günler geçiren oyuncu, " Nasreddin Hoca'nın 'Bana ağaçtan düşen doktoru getirin' demesi gibi. Ben o ağaçtan düştüğüm için, onların ne yaşadıklarını, zaman içindeki şoklarını, daha hala o şokların devam ettiğini ve idrak sürecini çok yakinen yaşamış biriyim. Çok zorlu bir şey. Onların (depremzedeler) hayatları 1 dakika içinde yok oldu, bende de aynı şey oldu. Eşimi tatilde keyifli bir anımızda kaybettim. Yüce yaradan bana çok büyük bir dayanma gücü verdi. Herkes kendi acısı anlama ve yaşama şekliyle aşmalı. Acıyı yarıştırmamak lazım. Sizden geçmiyor, unutamazsınız" dedi.

"İKİNCİ EŞİM OLMASAYDI ŞU AN HAYATA DEVAM ETMİYORDUM"

Eşinin vefatından 2,5 sene sonra yeniden nikah masasına oturduğu için tepki çektiğini söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Ben 2,5 sene sonra ikinci kez evlendiğimde beni çok taşladılar. Oradan düşmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Bir şeyin üstü diğeriyle kapatılmaz. İkinci eşim olmasaydı şu an hayata devam etmiyordum. Eşimin sarmalayışı ve teskin edici durumu olmasaydı ben belki de hayatımda geri dönülmez bir şey yapmıştım. Çok zorlu bir şeydi. Bırakın insanlar acısını istediği gibi tarif etsin, siz şekillendirmeyin. O acı Pandora'nın kutusu gibi."

"İKİNCİ EŞİM, İLK EŞİM İÇİN DE DUA EDERDİ"

Ben onca şarkı ve oyun repliği unutamazken böyle bir olayı nasıl unutabilirim? İkinci eşim ve ailesinin anlayışıyla ilk eşim bizim aileden biri gibi oldu. Eşim babasına dua okurken ilk eşim için de okurdu. Ben sanatıma ve işime sarıldım. Sağlığımı kurtarmaya çalıştım. İkinci eşim nikah şekeri yaptırmak yerine bir derneğe bağış yapmamızı istedi. Dernekte kadın bana bir mail attı ve adı ilk eşimin de adı olan 'Zeynep Elçin'di. Bu iki ismin bir araya geldiğini görünce eşim de ben de ağladık."