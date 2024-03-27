Rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe atmasıyla gündeme geldi. Eleştirilerin hedefi olan oyuncu sessizliğini bozdu.
"Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" diyerek seçim torbasını çöpe atan Ünalmış, bir takipçisinin "İş istiyor diye yorumladım" yorumuna sessiz kalmadı. Takipçisine ateş püsküren Ünalmış şu ifadeleri kullandı: "Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf fark etmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür. Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye'de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum."
Son Dakika › Magazin › Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fenomen kasap Nusret Gökçe'ye ait Etiler'deki mekana yapılan saldırının organize suç örgütü Barış Boyun'un elebaşı Volkan Reçber'in talimatıyla gerçekleştiğini ve 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Evlendikten sonra ekrana ara vererek vaktini kızlarıyla geçiren Sinem Kobal, Ömer dizisinin setini ziyaret etti. Sete misafir olan Kobal'ın paylaşımı heyecanlandırdı.
Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Çelikkol'un Gaddar setinden ilk kareleri ve fragmanı da yayınlandı.
Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba.
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır hakkında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır'' dedi.
Münih Cemevi Derneği'nin davetlisi olarak Almanya'ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Payzın'ın kalça kemiği kırıldı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavisine Türkiye'de devam edilecek.
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, 2015'te 'Grounded' adlı Broadway gösterisinde hamile bir savaş pilotunu canlandırırken sahnede düşük yaptığını açıkladı. Oyuncu, bu zorlu deneyimi ilk başta saklamaya çalıştığını ancak sonunda arkadaşlarına anlattığını belirtti. Her gece sahnede doğum yapmak zorunda kaldığını ve bununla başa çıkmak için kendisini güçlü hissetmek zorunda olduğunu ifade etti.
Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında başladı. Ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunlarına Kuşadalı sanatseverler büyük ilgi gösteriyor.
Taylor Swift ve Travis Kelce, West Hollywood'daki bir spor salonunu tamamen kendilerine ayırarak diğer üyelerin saatlerce dışarıda beklemesine neden oldu. İkili, egzersizlerini bitirene kadar yaklaşık iki saat dışarıda vakit geçirdi. Çift, romantik bir tatilin ardından Los Angeles'a döndü ve Swift'in fit görünümü, meşakkatli antrenmanlarının bir sonucu olarak dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, birkaç gün önce bir erkek çocuklarının olduğunu duyurarak sürpriz bir haberle gündeme geldi. Diaz ve Madden, oğullarının Cardinal adını verdiklerini ve fotoğraflarını paylaşmayacaklarını açıkladı. Diaz'ın hamilelik süreci ve doğum şekli hakkında ise bilgi verilmedi.
Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014'ten beri süren evliliklerini bugün tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası ilk açıklamasını yapan Terim, ''Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık'' dedi.
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