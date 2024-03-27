Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum - Son Dakika
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Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum

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AK Parti tarafından evine gönderilen seçim torbasını çöpe attığı görüntülerle gündeme gelen oyuncu Murat Ünalmış, bir takipçisinin "İş mi istiyorsun?" sorusuna sinirlendi. Hayatı boyunca kimseden bir çıkar gözetmediğini söyleyen Ünalmış, "Hayatımda taraf fark etmeksizin kimseye yaltaklanmadım. Hiçbir siyasi partiyi desteklemiyorum" dedi.

27.03.2024 09:18  Güncelleme: 09:23
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Rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe atmasıyla gündeme geldi. Eleştirilerin hedefi olan oyuncu sessizliğini bozdu.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ VE AHLAKİ ÇÖKÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" diyerek seçim torbasını çöpe atan Ünalmış, bir takipçisinin "İş istiyor diye yorumladım" yorumuna sessiz kalmadı. Takipçisine ateş püsküren Ünalmış şu ifadeleri kullandı: "Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf fark etmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür. Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye'de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum."

Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum

Murat Ünalmış, Murat Kurum, İstanbul, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet aydın: taktir ediyorum murat bey duruşunuzu.. 55 78 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Rabbim seni bağışlasın bende ısrafa çok karşıyım vallahi milli servet harcıyoruz bu seçimlere inşallah bizde birgün dijital ortamda geçeriz. 55 25 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Unutulmamak için yapmıştır abisi tüm partilerin hediyesini atsaydın reklama gerek yok ak parti ile devam 46 24 Yanıtla
  • İsmet Şen: Doğru olanı yaptınız. 22 38 Yanıtla
  • Ziya Tahtalı: eminim desteklemiyorsundur. Ama pek öyle görünmüyor bunu kaldirip cöpe attin ama videoya almakta nedir reklammi buda size yakismiyor 40 10 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: seni ayakta alkışlıyorum işte gerçek sanatçı vatansever 14 32 Yanıtla Selami Karagülle: Hadi ordan geçek sanatçıymış 15 5
  • Mustafa ÇİFÇİ: Ulan bu hareket senin çok ahlaki durduğunu mu gösteriyor. Ya her partinin hediyelerini çöpe atmalıydın o zaman ya da hiç bir partinin hediyesini çöpe atmamalıydın; ahlaktan çöküşmüşlükten bahsediyorsan. 21 6 Yanıtla
  • Mustafa Yücel: SANATÇI TARAF BELLİ EDİYORSA BAŞTAN EDECEK PARAYI BULDUKTAN SONRA EDERSE KAREKTERİ BOZUK DEMEKTİR BUDA ONLARDAN ANLADIĞIM KADARIYLA 7 3 Yanıtla
  • Mesut Yilmaz: Çöpe atmak için sosyal medya alet ediliyorsa art niyet ve tarafçılık vardır. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum - Son Dakika
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