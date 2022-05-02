Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı! - Son Dakika

Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Türkiye'deki işlerini halleden çift, bayramda da Paris'e gitti.

BALAYINDAN İLK KARE GELDİ

Özel bir jetle Paris'e giden çift Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması da herkesi şaşırttı.

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Sayan, balayından kareleri de 3,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yapmayı ihmal etmiyor. Kendisinden 24 yaş küçük olan genç eşiyle de bir pozunu paylaşan ünlü isim, "Herkese iyi bayramlar" notunu düştü.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

OĞULCAN ENGİN, ANNESİNİN NİKAHINA KATILMADI

Seda Sayan'ın Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı çıktı. Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Ural, geçtiğimiz günlerde Sayan'a "Sessiz sedasız evlen" diyerek şart koydu. Kararından dönmeyen Oğulcan Engin, annesinin İstanbul'da yapılan nikahına katılmadı. Ural, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.