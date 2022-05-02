Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı! - Son Dakika
Üye Girişi

Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!

02.05.2022 16:17

24 Nisan'da dünya evine giren Seda Sayan ve 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitti. Çift, balayına Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu ile özel bir jetle gitti. Her fırsatta mutluluğunu dile getiren Sayan, eşiyle balayından ilk pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Türkiye'deki işlerini halleden çift, bayramda da Paris'e gitti.

BALAYINDAN İLK KARE GELDİ

Özel bir jetle Paris'e giden çift Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması da herkesi şaşırttı.

Paris'e giden Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını paylaştı

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Sayan, balayından kareleri de 3,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yapmayı ihmal etmiyor. Kendisinden 24 yaş küçük olan genç eşiyle de bir pozunu paylaşan ünlü isim, "Herkese iyi bayramlar" notunu düştü.

Paris'e giden Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını paylaştı

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Paris'e giden Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını paylaştı

OĞULCAN ENGİN, ANNESİNİN NİKAHINA KATILMADI

Seda Sayan'ın Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı çıktı. Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Ural, geçtiğimiz günlerde Sayan'a "Sessiz sedasız evlen" diyerek şart koydu. Kararından dönmeyen Oğulcan Engin, annesinin İstanbul'da yapılan nikahına katılmadı. Ural, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Paris'e giden Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını paylaştı
Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
YORUMLAR
500

Çağlar Ökten, Seda Sayan, Nisan, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı! - Son Dakika


Son Dakika
15:05 GÖKDENİZ, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 15:59:40. #1.12#
SON DAKİKA: Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement