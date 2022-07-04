Seda Sayan, Mersin'e kayınvalidesini ziyarete gitti! Paylaştığı fotoğraf dikkat çekti - Son Dakika
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Seda Sayan, Mersin'e kayınvalidesini ziyarete gitti! Paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

04.07.2022 09:56

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da dünya evine girdiği müzisyen Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesi ziyaret etti. Sosyal medya hesabından kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşan Sayan'ın "Canım Hicom" yazdı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sayan, önceki gün de kendisinden 25 yaş küçük olan eşinin ailesini ziyaret etti.

KAYINVALİDESİYLE İLK FOTOĞRAF

7. evliliğini yapan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti. Mersin'de eşinin ailesini ziyaret eden Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı. Yaptırdığı estetiklerle yaşıtlarına meydan okuyan Sayan, kayınvalidesiyle pozuna "Canım Hicom" notunu düştü.

Sayan, Ökten'in 11 yaşındaki oğlu Artur ile ilk defa bir araya geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, Artur'la olan pozlarını da yayınladı.

Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı
Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı
Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı
Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı
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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Mersin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan, Mersin'e kayınvalidesini ziyarete gitti! Paylaştığı fotoğraf dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan, Mersin'e kayınvalidesini ziyarete gitti! Paylaştığı fotoğraf dikkat çekti - Son Dakika
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